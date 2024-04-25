  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Тульские спортсмены завоевали золото Кубка России по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские спортсмены завоевали золото Кубка России по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Тульские спортсмены завоевали золото Кубка России по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах

Соревнования проходят в Москве и продлятся до 28 апреля.

В дисциплине «аэротруба акробатика групповая-2» спортсмены «ОКСШОР» завоевали золотую медаль.
Команду Тульской области представили Георгий Мирошниченко и Анна Фадеева.

В пятерку сильнейших вошла команда «Джон и Ден» - Денис Ерохин и Евгений Власов.

Седьмыми стали представители команды «Блестящие» в дисциплине «аэротруба акробатика вертикальная-2».

Соревнования продолжаются.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 21:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
соревнованияпарашютный спортаэротрубные дисциплины
Место
Москва

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле 26 апреля отключат электроэнергию
Где в Туле 26 апреля отключат электроэнергию
Вожатая из Тульской области Мария Ушакова стала лучшей в России
Вожатая из Тульской области Мария Ушакова стала лучшей в России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.