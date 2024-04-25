Тульские спортсмены завоевали золото Кубка России по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах

Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Соревнования проходят в Москве и продлятся до 28 апреля.

В дисциплине «аэротруба акробатика групповая-2» спортсмены «ОКСШОР» завоевали золотую медаль.

Команду Тульской области представили Георгий Мирошниченко и Анна Фадеева.



В пятерку сильнейших вошла команда «Джон и Ден» - Денис Ерохин и Евгений Власов.



Седьмыми стали представители команды «Блестящие» в дисциплине «аэротруба акробатика вертикальная-2».



Соревнования продолжаются.