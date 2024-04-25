В дисциплине «аэротруба акробатика групповая-2» спортсмены «ОКСШОР» завоевали золотую медаль.
Команду Тульской области представили Георгий Мирошниченко и Анна Фадеева.
В пятерку сильнейших вошла команда «Джон и Ден» - Денис Ерохин и Евгений Власов.
Седьмыми стали представители команды «Блестящие» в дисциплине «аэротруба акробатика вертикальная-2».
Соревнования продолжаются.
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.
Тульские спортсмены завоевали золото Кубка России по парашютному спорту в аэротрубных дисциплинах
Соревнования проходят в Москве и продлятся до 28 апреля.
В дисциплине «аэротруба акробатика групповая-2» спортсмены «ОКСШОР» завоевали золотую медаль.
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