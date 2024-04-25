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Четыре всадника Апокалипсиса: в Туле проходит выставка гобеленов и живописи Андрея Мадекина

Четыре всадника Апокалипсиса: в Туле проходит выставка гобеленов и живописи Андрея Мадекина

Всадники — персонажи из Откровения Иоанна Богослова, последней книги Нового завета в Библии.

Шестая глава рассказывает о Судном дне, где и описываются четыре
всадника Апокалипсиса, несущие на Землю разрушение и гибель.
До сих пор нет единого мнения, что именно олицетворяет каждый из
всадников. В Выставочном зале на Красноармейском пр., 16 расскажут о самых распространенных трактовках.
 
Белый всадник — Чума. Образ белого всадника наиболее противоречив и
неоднозначен. Белый цвет олицетворяет праведность или лжеправедность,
Его часто понимают как предводителя остальных всадников.
 
Рыжий всадник — Война. В руках он несет меч, и, сочетая оружие и цвет
коня, понимаем — это всадник разрушительной войны, он несет смерть и
убийства.
 
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Черный всадник — Голод. В руках у него весы, которые использовались на
базаре торговцами для взвешивания сыпучих продуктов. Третий всадник
несет голод и все связанные с ним экономические последствия.
 
Бледный всадник — Смерть. Последнего всадника автор Откровения
называет прямо на имени. Он становится страшным итогом для всего, что
происходило — войны, вражды, бездуховности.
 
Увидеть работы со сценами из Евангелия и античной мифологии можно до
12 мая. 16+
 

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вчера, в 22:00 +1
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Событие
выставкаживописьгобелены
Люди
Андрей Мадекин
Место
Выставочный залТула
 

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