Четыре всадника Апокалипсиса: в Туле проходит выставка гобеленов и живописи Андрея Мадекина

Шестая глава рассказывает о Судном дне, где и описываются четыре
всадника Апокалипсиса, несущие на Землю разрушение и гибель.
До сих пор нет единого мнения, что именно олицетворяет каждый из
всадников. В Выставочном зале на Красноармейском пр., 16 расскажут о самых распространенных трактовках.
Белый всадник — Чума. Образ белого всадника наиболее противоречив и
неоднозначен. Белый цвет олицетворяет праведность или лжеправедность,
Его часто понимают как предводителя остальных всадников.
Рыжий всадник — Война. В руках он несет меч, и, сочетая оружие и цвет
коня, понимаем — это всадник разрушительной войны, он несет смерть и
убийства.
Черный всадник — Голод. В руках у него весы, которые использовались на
базаре торговцами для взвешивания сыпучих продуктов. Третий всадник
несет голод и все связанные с ним экономические последствия.
Бледный всадник — Смерть. Последнего всадника автор Откровения
называет прямо на имени. Он становится страшным итогом для всего, что
происходило — войны, вражды, бездуховности.
Увидеть работы со сценами из Евангелия и античной мифологии можно до
12 мая. 16+