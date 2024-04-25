Четыре всадника Апокалипсиса: в Туле проходит выставка гобеленов и живописи Андрея Мадекина

Всадники — персонажи из Откровения Иоанна Богослова, последней книги Нового завета в Библии.

Шестая глава рассказывает о Судном дне, где и описываются четыре

всадника Апокалипсиса, несущие на Землю разрушение и гибель.

До сих пор нет единого мнения, что именно олицетворяет каждый из

всадников. В Выставочном зале на Красноармейском пр., 16 расскажут о самых распространенных трактовках.

Белый всадник — Чума. Образ белого всадника наиболее противоречив и

неоднозначен. Белый цвет олицетворяет праведность или лжеправедность,

Его часто понимают как предводителя остальных всадников.

Рыжий всадник — Война. В руках он несет меч, и, сочетая оружие и цвет

коня, понимаем — это всадник разрушительной войны, он несет смерть и

убийства.

Черный всадник — Голод. В руках у него весы, которые использовались на

базаре торговцами для взвешивания сыпучих продуктов. Третий всадник

несет голод и все связанные с ним экономические последствия.

Бледный всадник — Смерть. Последнего всадника автор Откровения

называет прямо на имени. Он становится страшным итогом для всего, что

происходило — войны, вражды, бездуховности.

Увидеть работы со сценами из Евангелия и античной мифологии можно до

12 мая. 16+