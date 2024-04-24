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Студенты тульских колледжей представили проекты «Школы мечты»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Студенты тульских колледжей представили проекты «Школы мечты»

Проект дает возможность студентам, которые осваивают дизайнерские специальности, применить свои навыки на практике.

В Туле состоялась защита проектов дизайна школьных пространств в рамках федеральной программы «Школа мечты».

«Школа мечты» — проект комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию. Он реализуется в рамках федеральной программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования». Его цель — развитие и поддержка современной школьной образовательной среды. 

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В мероприятии приняли участие студенты-дизайнеры Тульского экономического колледжа и Алексинского машиностроительного техникума. Они разработали дизайн-проекты для тульского ЦО № 39 и ясногорского ЦО № 1.

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Участников защиты приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она отметила, что губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание обновлению и модернизации образовательной системы региона: строятся центры образования в новых микрорайонах, проводится капитальный ремонт школ, обновляется их материально-техническая база и т. д.

— Важно, чтобы школьные пространства были современными, эргономичными, удобными. Проект «Школа мечты» дает возможность студентам, которые осваивают дизайнерские специальности, применить свои навыки на практике и воплотить пожелания учеников, родителей и педагогов. В будущем участниками «Школы мечты» станут и студенты тульских вузов, — отметила Ольга Гремякова.

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