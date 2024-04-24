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Новая дорога от ул. Ген. Маргелова до Калужского шоссе обойдется Туле в 402 млн рублей

Новая дорога от ул. Ген. Маргелова до Калужского шоссе обойдется Туле в 402 млн рублей

Сейчас завершается отбор подрядчика.

Дорога, соединяющая ул. Генерала Маргелова и Калужское шоссе должна появиться в Туле уже в этом году.  Строительство начнется с момента подписания контракта и завершится не позднее 25 декабря 2024 года.

Максимальная стоимость работ составит 402 млн 48 113,27 рублей.

Подрядчик должен не только построить дорогу от улицы Генерала Маргелова до Калужского шоссе, но и реконструировать Крутоовражный проезд. Это должно разгрузить выезд из микрорайона на проспект Ленина. Общая протяженность новой дороги составит почти 2 км, ширина – две полосы от 3,5 до 4,5 метров, тротуары – от 1,5 до 2 метров.

Также подрядчик обустроит наружные сети канализации, электрических сетей и линий связи.

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