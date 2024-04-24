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В Туле открылась обменная выставка «Западноевропейское искусство XVII-XIX вв.»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылась обменная выставка «Западноевропейское искусство XVII-XIX вв.»

Экспозиция включает 25 произведений живописи, созданных художниками крупных европейских школ.

В Тульском музее изобразительных искусств открылась выставка «Западноевропейское искусство XVII–XIX вв.». Полотна из фондов Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко приехали в Тулу в рамках обменной выставочной программы нацпроекта «Культура».

Гостей вернисажа приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

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Экспозиция включает 25 произведений живописи, созданных художниками крупных европейских школ: итальянской, голландской, фламандской, испанской и французской в XVII–XIX веках. Многие из них были переданы в фонд Краснодарского музея из Эрмитажа, Государственного Русского музея, ГМИИ им. А. С. Пушкина и др.

Выставка продлится до 2 июня. Билеты доступны по Пушкинской карте. 6+

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