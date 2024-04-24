В Туле открылась обменная выставка «Западноевропейское искусство XVII-XIX вв.»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульском музее изобразительных искусств открылась выставка «Западноевропейское искусство XVII–XIX вв.». Полотна из фондов Краснодарского краевого художественного музея имени Ф. А. Коваленко приехали в Тулу в рамках обменной выставочной программы нацпроекта «Культура».

Гостей вернисажа приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Экспозиция включает 25 произведений живописи, созданных художниками крупных европейских школ: итальянской, голландской, фламандской, испанской и французской в XVII–XIX веках. Многие из них были переданы в фонд Краснодарского музея из Эрмитажа, Государственного Русского музея, ГМИИ им. А. С. Пушкина и др.

Выставка продлится до 2 июня. Билеты доступны по Пушкинской карте. 6+