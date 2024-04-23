В тульской «Октаве» стартовал Чемпионат высоких технологий

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В творческом индустриальном кластере «Октава» стартовал региональный этап Чемпионата высоких технологий. Министр образования Тульской области Оксана Осташко поздравила участников со стартом чемпионата и пожелала им удачи:

– При поддержке Алексея Дюмина в Тульской области активно развивается система среднего профессионального образования. Самый яркий пример – проект «Профессионалитет». Студенты, которые обучаются по его программам, работают на предприятиях партнеров уже во время обучения. Участие в чемпионате позволит конкурсантам попробовать себя, проявить свои навыки, познакомиться с потенциальными работодателями и развить компетенции для дальнейшего трудоустройства, – отметила министр.

В чемпионате принимают участие студенты колледжей. Соревнования проводятся по наиболее динамично развивающимся и перспективным компетенциям в сфере высокотехнологичного производства и цифровой экономики – в региональном этапе их пять.

Работы конкурсантов оценят 45 экспертов – мастера производственного обучения, преподаватели и сотрудники предприятий и организаций области. По итогам регионального этапа будут определены шесть победителей, которые примут участие в отборочных соревнованиях федерального уровня.