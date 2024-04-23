Поликлиники Тульской области получат 48 единиц медоборудования

Фото: минздрав Тульской области

Поликлиника больницы скорой помощи им. Ваныкина получила новый видеокольпоскоп. Прибор позволяет детально изучить структуру тканей и ее изменения, выявить предраковые состояния, что помогает начать лечение вовремя и избежать серьезных последствий.

– Это исследование позволяет выявить такие опасные заболевания, как эндометриоз, полипы, кондиломы, и самое опасное – рак шейки матки. Показанием для кольпоскопии является положительный результат на вирус папилломы человека, так как он может спровоцировать рак шейки матки и привести к бесплодию и угрозе жизни, – рассказала врач-гинеколог Кристина Смирнова.

Врачи рекомендуют всем женщинам проходить кольпоскопию ежегодно, чтобы исключить наличие опасных патологий. Всего в этом году в рамках федеральной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» в поликлиники региона поступит 48 единиц оборудования.