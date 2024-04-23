  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Поликлиники Тульской области получат 48 единиц медоборудования - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Поликлиники Тульской области получат 48 единиц медоборудования
Фото: минздрав Тульской области

Поликлиники Тульской области получат 48 единиц медоборудования

Техника будет поставлена в рамках федеральной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Поликлиника больницы скорой помощи им. Ваныкина получила новый видеокольпоскоп. Прибор позволяет детально изучить структуру тканей и ее изменения, выявить предраковые состояния, что помогает начать лечение вовремя и избежать серьезных последствий.

– Это исследование позволяет выявить такие опасные заболевания, как эндометриоз, полипы, кондиломы, и самое опасное – рак шейки матки. Показанием для кольпоскопии является положительный результат на вирус папилломы человека, так как он может спровоцировать рак шейки матки и привести к бесплодию и угрозе жизни, – рассказала врач-гинеколог Кристина Смирнова.

Врачи рекомендуют всем женщинам проходить кольпоскопию ежегодно, чтобы исключить наличие опасных патологий. Всего в этом году в рамках федеральной программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» в поликлиники региона поступит 48 единиц оборудования.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:40 0
Другие статьи по темам
Событие
медицинское оборудованиеминздрав Тульской областинацпроект Здравоохранение
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель Opel прокатился «против шерсти»
В Туле водитель Opel прокатился «против шерсти»
В тульской «Октаве» стартовал Чемпионат высоких технологий
В тульской «Октаве» стартовал Чемпионат высоких технологий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.