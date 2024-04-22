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Администрация Тулы объяснила причину, по которой в городе отключали электричество

Администрация Тулы объяснила причину, по которой в городе отключали электричество

Причиной стал сильный ветер, сломавший и поваливший деревья.

За прошедшие сутки электричество в городе и окрестностях Большой Тулы отключали около девяти раз. На перебои жаловались читатели Myslo в телеграм-канале. Так, 21 апреля в разных частях города отключали свет на ул. 6-й Полюсный проезд, Смидович, Оружейной, Седова.

Администрация муниципалитета рассказала, что отключения электричества были вызваны непогодой. За минувшие выходные шквалистый ветер сломал в Туле около 70 деревьев. Аварийные бригады оперативно ликвидировали последствия происшествий. Как сообщили в администрации муниципалитета, в данный момент продолжаются работы по распилу и вывозу порубочных остатков шести деревьев. 

Ресурсоснабжающие организации восстановили электроснабжение в населенных пунктах Большой Тулы в установленные сроки.

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