В Тульской области завершилось голосование за проекты «Народного бюджета» на 2025 год

Фото из архива Myslo.

На их реализацию будет выделено 500 миллионов рублей.

С 15 марта по 18 апреля жители Тульской области активно голосовали за проекты «Народного бюджета». В голосовании участвовало 1055 проектов.

В этом году голосование проходило в двух форматах: на территориальных счетных участках и онлайн. Проекты набрали свыше 900 тысяч голосов.

Впереди рассмотрение и оценка проектов конкурсной комиссией.

Итоги подведут 7 мая.

Работы по проектам-победителям будут проводиться в течение 2025 года. На их реализацию из бюджета Тульской области будет выделено 500 миллионов рублей.

Проект «Народный бюджет» реализуется в Тульской области с 2011 года и позволяет решать актуальные проблемы за счет привлечения средств регионального и муниципальных бюджетов, собственных средств жителей и спонсоров.

За время реализации было поддержано более 5 000 инициатив на общую сумму почти 6,4 млрд рублей.