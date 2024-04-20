Тульская «Октава» празднует 6-летие

Мероприятие закончится около 22.00. Вы еще можете успеть на фестиваль!

20 апреля «Октава» отмечает шестой день рождения. В этом году это не просто праздник, а настоящий фестиваль креативных индустрий. Он объединил экспертов со всей страны.Они рассказывают про свой путь и делятся тем, как добиться успеха, занимаясь творчеством.

Перед гостями праздника выступают знаменитые диджеи, актеры, диджитал-художники и иллюстраторы. На празднике работает выставка хенд-мейд товаров и фудкорты.

Программа рассчитана на весь день. Хедлайнерами станут Сюзанна и КАССЕТА. Полная афиша— по ссылке (0+).

Покажем вам несколько фото с события от нашего фотографа Алексея Пирязева.