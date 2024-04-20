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Тульская «Октава» празднует 6-летие

Тульская «Октава» празднует 6-летие

Мероприятие закончится около 22.00. Вы еще можете успеть на фестиваль!

20 апреля «Октава» отмечает шестой день рождения. В этом году это не просто праздник, а настоящий фестиваль креативных индустрий. Он объединил экспертов со всей страны.Они рассказывают про свой путь и делятся тем, как добиться успеха, занимаясь творчеством.

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Перед гостями праздника выступают знаменитые диджеи, актеры, диджитал-художники и иллюстраторы. На празднике работает выставка хенд-мейд товаров и фудкорты.

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Программа рассчитана на весь день. Хедлайнерами станут Сюзанна и КАССЕТА. Полная афиша— по ссылке (0+).

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Покажем вам несколько фото с события от нашего фотографа Алексея Пирязева. 

Большой фоторепортаж с дня рождения «Октавы» завтра на Myslo.

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Автор:
сегодня, в 17:02 +1
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