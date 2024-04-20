  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Депутаты областной Думы провели субботник в «Доме моих возможностей» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Депутаты областной Думы провели субботник в «Доме моих возможностей»

Депутаты областной Думы провели субботник в «Доме моих возможностей»

Весеннюю уборку в доме сопровождаемого проживания возглавил председатель Думы Николай Воробьев.

Вместе с депутатами сегодня трудились коллектив и подопечные «Дома моих возможностей», а также сотрудники регионального отделения Газпромбанка во главе вице-президентом – управляющей «Среднерусского» филиала Натальей Антоновой.

Убрали растительный мусор, привели в порядок газоны, побелили деревья, покрасили бордюры, вскопали землю в теплицах. Работали с хорошим настроением, дружно, как будто настоящая большая семья наводит порядок в своем родной доме. И это символично, напомнил Николай Воробьев, ведь 2024-й объявлен Президентом России Годом семьи.

20240420085914_IMG_8217.jpg

– Для депутатов областной Думы стало доброй традицией помогать замечательному «Дому моих возможностей», который появился благодаря нашему Губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину. Здесь юные туляки с особыми заболеваниями готовятся к самостоятельной жизни в большом, взрослом мире. И мы не просто участвуем сегодня в наведении порядка на территории, но и показываем им пример, работаем вместе, – сказал Николай Воробьев.

Дом сопровождаемого проживания – стационарное учреждение. Сейчас здесь, по словам заведующего Феликса Джабарова, проживают 28 человек с инвалидностью различной степени. Феликс Максимович поблагодарил областную Думу за постоянную, с самого открытия, деятельную поддержку «Дома моих возможностей». Благодаря председателю Думы Николаю Воробьеву и депутатам здесь нет проблем со спортивным инвентарем, оснащением для учебной кухни, техникой для ухода за газонами. Практически на каждый праздник депутаты приезжают сюда с подарками для подопечных центра.

https://img.myslo.ru/Contents/48/e8/eaa3-4fb1-4fce-a91e-260d68234e12/b2a62cde-ea3c-4e8c-83e6-ff3529a7c5c8.jpg

Кстати, прошлой весной именно депутаты привезли в «Дом моих возможностей» саженцы сирени.

https://img.myslo.ru/Contents/48/e8/eaa3-4fb1-4fce-a91e-260d68234e12/40acdfa1-15ba-46e2-b1cc-01c2a6f02010.jpg

– Сегодня с удовольствием увидели, что все кустики, которые мы высадили, отлично растут и на каждом – множество бутонов, а значит, совсем скоро можно ждать пышного цветения. Ничего, что пока прохладно и пасмурно, солнце все чаще проглядывает из-за туч. Так что настроение – замечательное, – поделилась впечатлениями первый зампред областной Думы Галина Алешина.

https://img.myslo.ru/Contents/48/e8/eaa3-4fb1-4fce-a91e-260d68234e12/08d00bb6-af11-4613-bd0b-66f5c0058156.jpg

– Настроение отличное, работаем дружно, ведь «Дом моих возможностей» для нас уже почти родной. Приятно вместе с коллегами участвовать в важном деле, приносить пользу людям, – сказал депутат Юрий Цкипури.

 

– Такие мероприятия сплачивают людей. Когда ехала сюда, видела как много людей выходит на субботник: и маленькие, и взрослые. Даже тремя поколениями выходят – бабушки, дедушки, родители, дети. Здорово, что старшие своим примером показывают молодежи, насколько важен созидательный труд, забота об окружающей среде. Мы вместе делаем нашу жизнь чистой, – отметила депутат Виктория Ермакова.

– Очень много людей сегодня участвует в субботнике, и я считаю, что это долг каждого жителя, ведь мы убираем, фактически, за собой. Даже песок, который на дорогах скопился, – его же насыпали, чтобы нам было не скользко ходить и ездить, – сказал депутат Илья Киндеев.

– Наш коллектив уже второй раз вместе с областной Думой работает на субботнике в «Доме моих возможностей». Убираем сорняки, копаем землю в теплице, красим забор: всем нашлось дело. Работаем с удовольствием, – сказала Наталья Антонова.

https://img.myslo.ru/Contents/48/e8/eaa3-4fb1-4fce-a91e-260d68234e12/5aeb2268-4b27-4442-aa5b-7ee3d4062065.jpg

А для зампреда областной Думы Александра Рема «Дом моих возможностей» сегодня только первая точка в плане субботников. Отсюда он отправился в родной Новомосковск.

– Сегодня вся область приводится в порядок после зимы. Работа идет в парках, скверах, на улицах, ведь это же очевидно: красивый город должен быть чистым. Даже просто убрать территорию рядом со своим подъездом важно! – сказал Александр Викторович.

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 16:03
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская «Октава» празднует 6-летие
Тульская «Октава» празднует 6-летие
Депутаты и сотрудники аппарата Тульской городской Думы приняли участие в субботнике
Депутаты и сотрудники аппарата Тульской городской Думы приняли участие в субботнике
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.