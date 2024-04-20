Депутаты областной Думы провели субботник в «Доме моих возможностей»

Вместе с депутатами сегодня трудились коллектив и подопечные «Дома моих возможностей», а также сотрудники регионального отделения Газпромбанка во главе вице-президентом – управляющей «Среднерусского» филиала Натальей Антоновой.

Убрали растительный мусор, привели в порядок газоны, побелили деревья, покрасили бордюры, вскопали землю в теплицах. Работали с хорошим настроением, дружно, как будто настоящая большая семья наводит порядок в своем родной доме. И это символично, напомнил Николай Воробьев, ведь 2024-й объявлен Президентом России Годом семьи.

– Для депутатов областной Думы стало доброй традицией помогать замечательному «Дому моих возможностей», который появился благодаря нашему Губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину. Здесь юные туляки с особыми заболеваниями готовятся к самостоятельной жизни в большом, взрослом мире. И мы не просто участвуем сегодня в наведении порядка на территории, но и показываем им пример, работаем вместе, – сказал Николай Воробьев.

Дом сопровождаемого проживания – стационарное учреждение. Сейчас здесь, по словам заведующего Феликса Джабарова, проживают 28 человек с инвалидностью различной степени. Феликс Максимович поблагодарил областную Думу за постоянную, с самого открытия, деятельную поддержку «Дома моих возможностей». Благодаря председателю Думы Николаю Воробьеву и депутатам здесь нет проблем со спортивным инвентарем, оснащением для учебной кухни, техникой для ухода за газонами. Практически на каждый праздник депутаты приезжают сюда с подарками для подопечных центра.

Кстати, прошлой весной именно депутаты привезли в «Дом моих возможностей» саженцы сирени.

– Сегодня с удовольствием увидели, что все кустики, которые мы высадили, отлично растут и на каждом – множество бутонов, а значит, совсем скоро можно ждать пышного цветения. Ничего, что пока прохладно и пасмурно, солнце все чаще проглядывает из-за туч. Так что настроение – замечательное, – поделилась впечатлениями первый зампред областной Думы Галина Алешина.

– Настроение отличное, работаем дружно, ведь «Дом моих возможностей» для нас уже почти родной. Приятно вместе с коллегами участвовать в важном деле, приносить пользу людям, – сказал депутат Юрий Цкипури.

– Такие мероприятия сплачивают людей. Когда ехала сюда, видела как много людей выходит на субботник: и маленькие, и взрослые. Даже тремя поколениями выходят – бабушки, дедушки, родители, дети. Здорово, что старшие своим примером показывают молодежи, насколько важен созидательный труд, забота об окружающей среде. Мы вместе делаем нашу жизнь чистой, – отметила депутат Виктория Ермакова.

– Очень много людей сегодня участвует в субботнике, и я считаю, что это долг каждого жителя, ведь мы убираем, фактически, за собой. Даже песок, который на дорогах скопился, – его же насыпали, чтобы нам было не скользко ходить и ездить, – сказал депутат Илья Киндеев.

– Наш коллектив уже второй раз вместе с областной Думой работает на субботнике в «Доме моих возможностей». Убираем сорняки, копаем землю в теплице, красим забор: всем нашлось дело. Работаем с удовольствием, – сказала Наталья Антонова.

А для зампреда областной Думы Александра Рема «Дом моих возможностей» сегодня только первая точка в плане субботников. Отсюда он отправился в родной Новомосковск.

– Сегодня вся область приводится в порядок после зимы. Работа идет в парках, скверах, на улицах, ведь это же очевидно: красивый город должен быть чистым. Даже просто убрать территорию рядом со своим подъездом важно! – сказал Александр Викторович.