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В Туле более 250 спортсменов борются за Кубок области по джампинг-фитнесу
Фото пресс-службы министерства спорта Тульской области.

В Туле более 250 спортсменов борются за Кубок области по джампинг-фитнесу

Победителей и призеров определят в пяти возрастных категориях.

20 апреля в оружейной столице проходит Кубок Тульской области по джампинг-фитнесу. Гостей и участников приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

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- Спорт играет важную роль в нашей жизни, и я хочу пожелать всем участникам успешных выступлений, новых достижений и ярких эмоций. Пусть ваше участие в соревнованиях станет для вас не только спортивным вызовом, но и возможностью проявить свои лучшие качества. Удачи и побед! - сказал Дмитрий Яковлев.

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Медали оспаривают  более 250 участников из Тулы, Костромы, Иваново, Брянска, Москвы и Московской области.

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Победителей и призеров определят в пяти возрастных категориях в личном и командном первенствах, а также в не спортивных фестивальных номинациях «Фест» и «Шоу».

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Автор:
сегодня, в 18:05 0
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