В Туле более 250 спортсменов борются за Кубок области по джампинг-фитнесу

Фото пресс-службы министерства спорта Тульской области.

20 апреля в оружейной столице проходит Кубок Тульской области по джампинг-фитнесу. Гостей и участников приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

- Спорт играет важную роль в нашей жизни, и я хочу пожелать всем участникам успешных выступлений, новых достижений и ярких эмоций. Пусть ваше участие в соревнованиях станет для вас не только спортивным вызовом, но и возможностью проявить свои лучшие качества. Удачи и побед! - сказал Дмитрий Яковлев.

Медали оспаривают более 250 участников из Тулы, Костромы, Иваново, Брянска, Москвы и Московской области.



Победителей и призеров определят в пяти возрастных категориях в личном и командном первенствах, а также в не спортивных фестивальных номинациях «Фест» и «Шоу».