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В поселке Менделеевском появится врачебная амбулатория
Фото Дмитрия Дзюбина.

В поселке Менделеевском появится врачебная амбулатория

Для этих целей найден земельный участок с подведенными коммуникациями.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков обсудил медицинское обслуживание жителей поселка Менделеевского Большой Тулы с местными активистами. Во встрече приняли участие представители регионального минздрава, администрации города и депутатского корпуса.

В поселке проживает более 1200 взрослых и порядка 300 детей. Ранее они получали медицинскую помощь в амбулатории, принадлежавшей местному предприятию. Когда ее закрыли, жителям пришлось посещать врачей в поликлинике горбольницы № 3 на Косой Горе. Добираться туда было неудобно, поэтому люди обратились к губернатору Алексею Дюмину с просьбой восстановить амбулаторию. На время поиска решения глава региона поручил организовать в поселке работу передвижного медицинского комплекса.

— Мы проработали вопрос установки модульной врачебной амбулатории с представителями администрации города. Для возведения объекта найден земельный участок с подведенными коммуникациями. Определен набор медицинских специалистов, которые будут вести прием. Благодаря установке новой амбулатории жители Менделеевского будут получать медицинскую помощь рядом с домом, — сказал Дмитрий Марков.

Повышение доступности медицинской помощи — одна из важнейших задач, который поставил региональному минздраву Алексей Дюмин, а также ключевая цель нацпроекта «Здравоохранение».

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