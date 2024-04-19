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В Тульской области из-за штормового ветра объявлен желтый уровень погодной опасности
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области из-за штормового ветра объявлен желтый уровень погодной опасности

Такая ситуация во всем ЦФО.

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. Напомним, что ранее синоптики прогнозировали в регионе штормовой ветер — порывы могут составить 15-20 м/с.

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Такая ситуация во всем ЦФО. 

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сегодня, в 11:02 0
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