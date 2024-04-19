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Ремонт стены Всехсвятского кладбища в Туле завершат в конце мая
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ремонт стены Всехсвятского кладбища в Туле завершат в конце мая

Речь идет об участке со стороны улицы Тимирязева.

Сегодня, 19 апреля, глава администрации Тулы Илья Беспалов проинспектировал работы по ремонту стены Всехсвятского кладбища. 

Директор МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения» Юрий Терехов рассказал, что стену ремонтируют с 2022 года. Восстановлен участок протяженностью 15 метров по ул. Л. Толстого. В прошлом году отремонтирован угол стены по ул. М. Тореза и ул. Л. Толстого.

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Сейчас восстанавливают фрагменты со стороны улицы Тимирязева, данный участок не является объектом культурного наследия.

Илья Беспалов осмотрел выполняемые работы. Он отметил, что важно своевременно их завершить. Работы ведет специализированная организация на средства городского бюджета. 

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— Причиной наклона стены Всехсвятского кладбища является урбанизация города — большая транспортная нагрузка на дорогах, развитие дорожной инфраструктуры. Кирпич стены производился на частных заводах в XIX веке прямым обжигом, прочность его по современным меркам невысокая — 50-70 единиц, тогда как сегодня прочность кирпича составляет 100-200. Толщина стен кладбища от 50 до 70 см, — рассказал представитель реставрационной компании Дмитрий Губский.

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Как сообщает городская администрация, работы должны завершиться в конце мая. По окончании ремонта со стороны улицы Тимирязева пройдут противоаварийные мероприятия на участке стены со стороны улицы Льва Толстого.

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