Алексей Дюмин вручил награды участникам СВО и работникам предприятий ОПК

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

19 апреля в Доме Дворянского собрания губернатор Алексей Дюмин вручил государственные, региональные и ведомственные награды участникам СВО и работникам предприятий ОПК.

— Сегодня в этом зале — родные и близкие, матери, жены наших парней, простых российских ребят, которые в трудную минуту без колебаний встали на защиту Родины. И отдали самое ценное — свои жизни, выполнив воинский долг до конца, — сказал Алексей Дюмин.

Погибших почтили минутой молчания.

— Мощь и слава нашей Родины — в ратных подвигах ее отважных сынов и дочерей, в единстве и сплоченности народа. Мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью матерей и отцов, жен и сестер. Они не спят по ночам и переживают за своих сыновей и мужей, которые находятся в зоне СВО. Их служение Отечеству — это и есть настоящая любовь к Родине, верность стране и своему народу. Это священная миссия. Наш долг и обязанность — делать все для родных и близких наших ребят, быть рядом с ними, окружать их вниманием и заботой. Каждый должен соответствовать им — нашим защитникам, — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что Тула во все времена была и остается мощным оружейным арсеналом России. Как и в далекие годы Великой Отечественной, тульские оборонщики работают на пределе возможностей, практически круглосуточно увеличивают производство вооружения, которое сразу отправляется на фронт. Конструкторы и инженеры оборонки с первых дней спецоперации находятся на передовой. Рискуя своей жизнью под огнем противника, ищут решения для улучшения характеристик своих изделий. На основе этих данных конструкторы на предприятиях улучшают вооружение по точности, дальности и мощности.

Алексей Дюмин поблагодарил тех, кто делами поддерживает защитников Отечества, повышая эффективность выполнения боевых задач.

Он отметил, что скоро мы будем отмечать самый главный праздник — День Великой Победы.

— Эта победа завоевана ценой невероятных страшных потерь — десятков миллионов жизней советских людей, солдат и офицеров Красной Армии, которые совершили невозможное — спасли свою страну, Европу, практически весь мир. И сейчас победа также будет за нами! А Россия — великая держава с её великим многонациональным народом — будет процветать и развиваться! — сказал губернатор.