Туляк, осужденный за изнасилование и зверское убийство, вышел из колонии и изнасиловал жену 

Об этом сообщает СУ СКР по Москве.

В Москве 55-летний мужчина обвиняется в изнасиловании и совершении насильственных действий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Москве.

По информации Myslo, задержанным оказался туляк, который в 2006 году изнасиловал и жестоко убил 57-летнюю женщину в Мясново. Он нанес жертве не менее 30 ударов ножом, а потом отрезал ей голову. Месяц спустя преступник изнасиловал 20-летнюю девушку.

Мужчину задержали и отправили в колонию строгого режима. Едва освободившись, обвиняемый отправился в гости к бывшей супруге, проживающей в Марьино. Злодей избил и изнасиловал женщину. Та обратилась к правоохранителям, и мужчину задержали. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде ареста.