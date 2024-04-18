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В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за штормового ветра

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за штормового ветра

До конца суток 18 апреля ожидается ветер до 18 м/сек.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 19 апреля на территории Тульской области ожидается усиление восточного ветра порывами 13-18 м/с, днем 19 апреля — порывы ветра 15-20 м/с.

МЧС напоминает тулякам о соблюдении правил личной безопасности. Так, при порывистом ветре парковать машину водителям нужно вдали от деревьев. А пешеходам на улице следует обходить шаткие строения и конструкции.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествия следует обращаться по телефонам 01, 112 или 101.

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