Тульский десятиклассник стал призером Всероссийской олимпиады школьников по физике

Фото министерства образования Тульской области.

Десятиклассник Центра поддержки одаренных детей «Созвездие» Илья Гришин стал призером Всероссийской олимпиады школьников по физике. Об этом сообщает министерство образования Тульской области.

На протяжении двух лет Илья является победителем регионального этапа по физике и призером по географии. В текущем году стал призером регионального этапа по астрономии, истории, математики.

Обучаясь в 7-8-м классах, был победителем и призером региональных этапов Всероссийской олимпиады по физике имени Максвелла, победителем заключительного этапа олимпиады «Наследники Левши», призером II степени олимпиады «Курчатов».

За последние три года школьник становился победителем и призером заключительных этапов отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом», Московской олимпиады школьников по физике, олимпиады школьников «Физтех».

Два года подряд Илья был лауреатом премии главы администрации Новомосковска для талантливой и одаренной молодежи в номинации «Наука и образование».

— Мне очень понравилось на заключительном этапе, так как я попал в среду своих единомышленников. Многие участники были намного сильнее меня, что мотивирует к участию в следующем году. В мечтах — участие в международных олимпиадах по физике. Постараюсь приложить максимум усилий! — поделился впечатлениями Илья Гришин.