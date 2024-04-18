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Тульские врачи спасли беременную с тяжелым заболеванием
Фото минздрава Тульской области.

Тульские врачи спасли беременную с тяжелым заболеванием

Медикам пришлось экстренно делать ей кесарево сечение. На свет появился мальчик весом 2350 г, ростом 48 см.

У 40-летней жительницы Ясногорска на 33-й неделе беременности развился панкреонекроз — жизнеугрожающее осложнение острого панкреатита. При таком развитии болезни ткани поджелудочной железы отмирают, что может привести к полиорганной недостаточности, заражению крови и летальному исходу. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

— Женщину мучили сильные опоясывающие боли в верхней половине живота, тошнота, рвота. В экстренном порядке ее госпитализировали в областную больницу. Из-за жизнеугрожающего состояния матери и плода врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение в хирургическом отделении областной больницы бригадой акушеров-гинекологов из перинатального центра, — рассказала руководитель акушерского дистанционно-консультативного центра перинатального центра, врач акушер-гинеколог Екатерина Лохмачева.

На свет появился мальчик весом 2350 г, ростом 48 см. Это третий ребенок в семье.

По данным минздрава, малыш и мама чувствуют себя удовлетворительно. Женщина находится под наблюдением врачей областной больницы, а ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра.

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