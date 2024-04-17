Погода в Туле 18 апреля: гроза, сильный ветер и до +15°С

18 апреля в Туле будет облачно. Ожидаются кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха днем +10…+15°С. Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст.
Атмосферное давление пониженное.
18 апреля в Туле будет облачно. Ожидаются кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха днем +10…+15°С. Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст.
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