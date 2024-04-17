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Погода в Туле 18 апреля: гроза, сильный ветер и до +15°С
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 18 апреля: гроза, сильный ветер и до +15°С

Атмосферное давление пониженное.

18 апреля в Туле будет облачно. Ожидаются кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +10…+15°С. Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст. 

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