Стартовал прием заявок на ежегодные премии Тульской области в сфере науки и техники

Фото Алексея Пирязева.

С 17 апреля по 31 мая идет прием заявок на пять премий Тульской области в сфере науки и техники:

3 премии имени Б. С. Стечкина — за значительный вклад в развитие естественных и технических наук, разработку и внедрение технологий, техники и материалов;

премию имени К. Д. Ушинского — за значительный вклад в развитие гуманитарных наук;

премию имени Е. Н. Сабинина, учрежденную по инициативе губернатора Алексея Дюмина, — за значительный вклад в разработку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в организациях ОПК области.

Размер каждой премии — 200 тыс. руб.

— Одной из задач Десятилетия науки и технологий является содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны. По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина в Тульской области в рамках региональной госпрограммы науки и инноваций действует комплекс мер поддержки ученых. Одна из них — премии Тульской области в сфере науки и техники — награда за достижения в научной деятельности в различных отраслях, — сказал председатель регионального комитета по науке и инноватике Антон Панкратов.

Перечень документов на соискание премий — на сайте комитета. Прием работ осуществляется по адресу 300041, г. Тула, пр. Ленина, 2. Телефон для справок: 24-51-04 (доб. 30-16).