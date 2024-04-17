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Стартовал прием заявок на ежегодные премии Тульской области в сфере науки и техники
Фото Алексея Пирязева.

Стартовал прием заявок на ежегодные премии Тульской области в сфере науки и техники

Размер каждой премии — 200 тыс. рублей.

С 17 апреля по 31 мая идет прием заявок на пять премий Тульской области в сфере науки и техники:

  • 3 премии имени Б. С. Стечкина — за значительный вклад в развитие естественных и технических наук, разработку и внедрение технологий, техники и материалов;
  • премию имени К. Д. Ушинского — за значительный вклад в развитие гуманитарных наук;
  • премию имени Е. Н. Сабинина, учрежденную по инициативе губернатора Алексея Дюмина, — за значительный вклад в разработку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в организациях ОПК области. 

Размер каждой премии — 200 тыс. руб. 

— Одной из задач Десятилетия науки и технологий является содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны. По поручению губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина в Тульской области в рамках региональной госпрограммы науки и инноваций действует комплекс мер поддержки ученых. Одна из них — премии Тульской области в сфере науки и техники — награда за достижения в научной деятельности в различных отраслях, — сказал председатель регионального комитета по науке и инноватике Антон Панкратов.

Перечень документов на соискание премий — на сайте комитета. Прием работ осуществляется по адресу 300041, г. Тула, пр. Ленина, 2. Телефон для справок: 24-51-04 (доб. 30-16).

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