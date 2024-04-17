Где в Туле отключат электроэнергию 18 апреля

18 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии не будет с 9.00 по следующим адресам:

ул. Марата, 192, 194;

ул. Кирова, 169, 169-а, 171;

ул. Баженова, 3;

ул. Бундурина, 43;

ул. Свободы, 36-48 (чётн.), 33-в, 35-в, 35, 37 к.1, 37 к.2, 39, 46-а, 52;

ул. Гоголевская, 51-а, 55, 55-а, 57;

ул. Сурикова, 20;

ул. Металлистов, 2-а, 10;

территория Кремля;

Казанская набережная;

ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.);

ул. Мирная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8-а;

пер. Соснянский, 7-13 (нечётн.);

пер. Охотный, 1, 2, 6, 7;

пер. Поддубный, 8;

ул. Дальняя, 7-43 (нечётн.), 8-48 (чётн.);

ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.), 48-а, 50-а, 52-а.