  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле отключат электроэнергию 18 апреля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электроэнергию 18 апреля

Где в Туле отключат электроэнергию 18 апреля

Публикуем список адресов.

18 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии не будет с 9.00 по следующим адресам:

  • ул. Марата, 192, 194;
  • ул. Кирова, 169, 169-а, 171;
  • ул. Баженова, 3;
  • ул. Бундурина, 43;
  • ул. Свободы, 36-48 (чётн.), 33-в, 35-в, 35, 37 к.1, 37 к.2, 39, 46-а, 52;
  • ул. Гоголевская, 51-а, 55, 55-а, 57;
  • ул. Сурикова, 20;
  • ул. Металлистов, 2-а, 10;
  • территория Кремля;
  • Казанская набережная;
  • ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.);
  • ул. Мирная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8-а;
  • пер. Соснянский, 7-13 (нечётн.);
  • пер. Охотный, 1, 2, 6, 7;
  • пер. Поддубный, 8;
  • ул. Дальняя, 7-43 (нечётн.), 8-48 (чётн.);
  • ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.), 48-а, 50-а, 52-а.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:48 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
отключили электричествонет света

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляков приглашают на субботник на Всехсвятское кладбище
Туляков приглашают на субботник на Всехсвятское кладбище
Тулячка завоевала бронзу чемпионата России по плаванию
Тулячка завоевала бронзу чемпионата России по плаванию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.