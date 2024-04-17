Более 560 участников СВО прошли диспансеризацию в медучреждениях Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Пройти ее могут все участники СВО независимо от статуса — мобилизованные, добровольцы-контрактники, сотрудники частных военных компаний.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области для демобилизованных участников СВО действует региональная программа, которая включает целый комплекс мер: социальную, медицинскую, психологическую помощь, поддержку при трудоустройстве.

Один из важных этапов медицинской помощи — ежегодная углубленная диспансеризация. Это обследование нацелено на раннее выявление отклонений в здоровье и заболеваний. Пройти его можно в поликлинике по месту жительства, а с апреля, по желанию пациента — в клинико-диагностическом центре областной больницы.

— По итогам диспансеризации участник СВО направляется на консультацию реабилитолога, ему назначаются дополнительные обследования или лечение, в том числе — в обновленном госпитале ветеранов войн и труда в Веневском районе. Наша задача — сделать все возможное, чтобы ребята могли быстрее вернуться к гражданской жизни, работе и семье, — сказал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

По словам руководителя Тульского филиала Фонда «Защитники Отечества» по Тульской области Анны Домченко, пройти диспансеризацию могут все участники СВО независимо от статуса — мобилизованные, добровольцы-контрактники, сотрудники частных военных компаний.