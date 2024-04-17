  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Более 560 участников СВО прошли диспансеризацию в медучреждениях Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Более 560 участников СВО прошли диспансеризацию в медучреждениях Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Более 560 участников СВО прошли диспансеризацию в медучреждениях Тульской области

Пройти ее могут все участники СВО независимо от статуса — мобилизованные, добровольцы-контрактники, сотрудники частных военных компаний.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области для демобилизованных участников СВО действует региональная программа, которая включает целый комплекс мер: социальную, медицинскую, психологическую помощь, поддержку при трудоустройстве.

Один из важных этапов медицинской помощи — ежегодная углубленная диспансеризация. Это обследование нацелено на раннее выявление отклонений в здоровье и заболеваний. Пройти его можно в поликлинике по месту жительства, а с апреля, по желанию пациента — в клинико-диагностическом центре областной больницы.

— По итогам диспансеризации участник СВО направляется на консультацию реабилитолога, ему назначаются дополнительные обследования или лечение, в том числе — в обновленном госпитале ветеранов войн и труда в Веневском районе. Наша задача — сделать все возможное, чтобы ребята могли быстрее вернуться к гражданской жизни, работе и семье, — сказал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

По словам руководителя Тульского филиала Фонда «Защитники Отечества» по Тульской области Анны Домченко, пройти диспансеризацию могут все участники СВО независимо от статуса — мобилизованные, добровольцы-контрактники, сотрудники частных военных компаний.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:28 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
диспансеризацияСВО
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулячка завоевала бронзу чемпионата России по плаванию
Тулячка завоевала бронзу чемпионата России по плаванию
В Туле водитель пролетел на красный, едва не сбив пешеходов и самокатчика-нарушителя
В Туле водитель пролетел на красный, едва не сбив пешеходов и самокатчика-нарушителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.