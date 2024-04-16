Тульская область передала очередную партию гуманитарной помощи жителям пострадавшего от наводнения Орска

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Пострадавший от наводнения Орск Оренбургской области постепенно освобождается от воды. Сейчас возникает острая необходимость в проведении дезинфекции мест затопления.

16 апреля по поручению губернатора Алексея Дюмина в Оренбургскую область из Тулы отправили очередную партию гуманитарного груза. Теперь это средства дезинфекции и ранцевые опрыскиватели для проведения работ.

Детям от Алексея Дюмина передадут сладкие подарки — тульские пряники.

Напомним, Тульская область в числе первых начала оказывать помощь Оренбуржью. Уже на прошлой неделе собранный по инициативе Алексея Дюмина груз общим весом 100 тонн был доставлен в Орск. В него вошли продукты питания, питьевая вода, предметы первой необходимости, медикаменты.