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Тульская область передала очередную партию гуманитарной помощи жителям пострадавшего от наводнения Орска
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область передала очередную партию гуманитарной помощи жителям пострадавшего от наводнения Орска

Это средства дезинфекции и ранцевые опрыскиватели.

Пострадавший от наводнения Орск Оренбургской области постепенно освобождается от воды. Сейчас возникает острая необходимость в проведении дезинфекции мест затопления.

16 апреля по поручению губернатора Алексея Дюмина в Оренбургскую область из Тулы отправили очередную партию гуманитарного груза. Теперь это средства дезинфекции и ранцевые опрыскиватели для проведения работ.

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Детям от Алексея Дюмина передадут сладкие подарки — тульские пряники.

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Напомним, Тульская область в числе первых начала оказывать помощь Оренбуржью. Уже на прошлой неделе собранный по инициативе Алексея Дюмина груз общим весом 100 тонн был доставлен в Орск. В него вошли продукты питания, питьевая вода, предметы первой необходимости, медикаменты. 

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