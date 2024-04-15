Сергей Ткачев – надежда и опора: как «Арсенал» победил «СКА-Хабаровск»

Фото Алексея Пирязева.

Отрыв от «Акрона», возглавляющего на утро понедельника турнирную таблицу, — всего-то два очка.

Всё смешалось сейчас в семье поклонников «Арсенала». Ничейный синдром, поражение в Химках, Окоронкво не в форме, удача пропала, всё пропало. Ну, отчасти, оно так. Напоминает даже старт сезона. За тем исключением, что особых вопросов по Окоронкво тогда не было. Никто и не знал, кто это такой — Окоронкво. Однако, покувыркавшись на старте, «Арсенал» худо-бедно набрал темп, поймал кураж и ворвался в группу лидеров.

Что изменилось сейчас по сравнению с той командой, которая так восхищала всех прошлой осенью? В первую очередь, отношение к ней со стороны соперников. Возьмем для примера нынешних аутсайдеров, за ничьи с которыми тульские болельщики до сих пор переживают.

Полгода назад «Волгарь» играл с «Арсеналом» в куда более открытый футбол, на победу. Владел преимуществом и в первом тайме, а в начале второго вовсе организовал численное большинство: за вторую желтую карточку был удален арсеналец Быковский. Никак это не походило на тот «Волгарь», который в марте отбивался всем составом в Туле. Да и «Кубань» приезжала в конце октября в гости к «Арсеналу» с более наглым футболом. Помните ответ тогда еще главного тренера краснодарцев Вадима Евсеева на вопрос о том, намеренно ли «Кубань» отдала территориальное преимущество сопернику? Он искренне, в своем стиле, удивился: «А если бы мы на двенадцатой секунде забили, что бы вы говорили?» И на первый гол туляков «Кубань» ответила своим уже через тринадцать минут.

Теперь все ученые. Не то что с шашками наголо, а и без шашек особо вперед нахрапом не лезут. Понимают, что команда с такими навыками контроля мяча, активным прессингом и создания угрозы воротам — практически с любого направления атаки шутки плохи. По сути, эта манера дала сбой лишь раз в последнее время — в Химках, и то с оговорками. Все-таки два первых мяча в свои ворота привезли после собственных ошибок. Но и при счете 1:1 с «Химками» должны были опять выходить вперед, верные моменты были.

Удивительно, но этой весной единственная команда, которая по-настоящему навязала «Арсеналу» встречную игру, — скитальцы из хабаровского СКА. Команда, которая из-за недопуска своего стадиона давно уже не играла в своем городе. После матча, отвечая на вопрос о том, трудно ли, играя все время на чужих стадионах, переходить с одного покрытия на другое, Роман Шаронов ответил, что больше, чем смена искусственного на естественный газон, на них влияет то, что команда постоянно не дома. Это ненормальная ситуация — быть все время на сборах.

Если исходить из турнирной таблицы, дела у хабаровской команды не ахти. А по игре — местами очень даже симпатично. И хотя Роман Шаронов упомянул, что «Арсенал» играл в удобном ему «рваном» темпе, мы-то с вами знаем, что это не так, не в стиле нынешней тульской команды. Это скорее у СКА игра получалась урывками. И кстати, неправда, что Хабаровск, как пишут, не сделал ни одного удара в створ. В видеонарезку опасных моментов матча попал эпизод, как в начале игры мяч после удара гостей практически долетел до Левашова. Ну а если без иронии, то хабаровчане создали достаточно проблем обороне «Арсенала». Единственное, в чем и правда не преуспели, — это в ударах по воротам.

У тульской команды пока продолжается безголевая «засуха» Окоронкво. Можно ли сделать вывод, что он еще далек от оптимальной формы? Вообще говоря, в последних двух матчах у него по стопроцентному моменту было. В Химках Окоронкво и открылся, и от вратаря ушел, и в пустые уже ворота покатил, но защитник успел подстраховать. А с Хабаровском и вовсе был момент в духе прежнего Окоронкво, когда нападающий «Арсенала» вовремя отозвался на передачу с фланга Зуева, выиграл позицию у защитника, развернулся в воздухе и нанес головой разящий удар. Просто мастер. Но теперь уже не сплоховал вратарь, успел среагировать. При той плотной опеке, которой Окоронкво теперь окружают защитники, два верных момента — это если и не полное обретение прежней формы, то на пути к тому.

Когда что-то не ладится, в дело вступает проверенная гвардия. Перед самым перерывом навес со штрафного закончился тем, что вратарь гостей неудачно выбил мяч и Сергей Ткачев в касание переправил его в пустой угол ворот.

Ткачев забил 27-й гол за «Арсенал» в чемпионатах России и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории тульского клуба в российских первенствах.

Выстраданный общими усилиями гол оказался победным. 1:0 дома у «Арсенала» мало кто отыгрывает, вот и «СКА-Хабаровск» не смог. В плане обретения уверенности в своих силах, после серии матчей, когда многое не получалось, эта победа пришла очень вовремя. Ведь уже в ближайшую субботу «Арсеналу» в «Лужниках» играть очень непростой матч с «Торпедо» Олега Кононова.

Оптимизма, правда, убавляют очевидные кадровые проблемы, которые подкрались незаметно. Особенно с учетом того, что Александр Сторожук предпочитает биться без кардинальных вмешательств в основной состав. С Хабаровском не вышел Ишхан Гелоян, получивший травму еще в Химках. Когда теперь вернется на поле, неизвестно. Сторожук на вопрос о Гелояне отвечал весьма грустно, что объяснимо: с отсутствием этого футболиста креатива в атаке у «Арсенала» поубавилось.

Также на послематчевой пресс-конференции главный тренер сообщил, что под вопросом участие в следующей игре еще трех футболистов. Очевидно, речь шла о Попове, Ботаке и Окоронкво, которым оказывалась оперативная медицинская помощь и они в итоге покинули поле досрочно. Четыре футболиста основного состава для нынешнего «Арсенала» — это, конечно, очень много, да еще в канун битв с основными конкурентами. Будем надеяться, что речь сразу обо всех четверых все же не идет. Хотя появление в концовке матча наглухо было осевшего в запасе Лайкина может говорить о том, что Сторожук в срочном порядке решил проверить состояние ближайшего резерва.

Все-таки победа — она и есть победа. «Арсенал» — в обойме претендентов на повышение. Да, на фоне появившихся проблем с допуском на трибуны возникли вопросы по будущему лицензированию стадиона. Хотя еще сравнительно недавно этот же стадион был допущен — по крайней мере, на первой стадии — к играм еврокубков. Да и перед игрой с Хабаровском локальные проблемы с обеспечением безопасности тоже успели решить. Значит, когда задача поставлена, все возможно.

Пока же «Арсенал», пусть и не все в игре получается, самоотверженно бьется до последних минут.

Пропускающий игру из-за дисквалификации Никита Кокарев отправляется на Северную трибуну поддерживать весь матч команду вместе с фанатами. А футболисты после финального свистка идут радоваться победе к трибунам, вместе с болельщиками.

Гелоян, даже получив травму, остается в Химках на поле почти до финального свистка, а железный Ботака третий матч подряд получает травмы и ушибы, но тоже не хочет уходить с поля.

На ответственную игру в Химках клуб организовывает автобусы с болельщиками, а очень вероятное продление дисквалификации главному тренеру отбивает, и с Хабаровском Сторожук вновь руководит командой с тренерской скамейки.

Когда нет задачи, а принятие стадиона под вопросом, все же ведут себя поскромнее. Так что, о чем мы уже писали, «Арсенал» образца этого сезона своим отношением к футболу своего маленького триумфа заслуживает, и он за него точно бьется.

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск» — 1:0 (1:0).

14 апреля. Тула. Центральный стадион.

Судья — Николай Волошин (Смоленск).



Гол: Ткачёв (41).

«Арсенал»: Левашов, Коротков, Большаков, Ботака-Иобома (Карамарко, 81), Попов (Суханов, 81), Лёвин, Кайнов, Макаров, Ткачёв (Барков, 64), Зуев (Лайкин, 89), Окоронкво (Бахар, 64).

«СКА-Хабаровск»: Имамов, Кожемякин, Мусалов (Шарль, 83), Покидышев, Т. Рукас, Коновалов, Подберезкин, Петров (Мирошниченко, 65), К. Никитин, Симонян (А. Никитин, 46), Гонгапшев (Алиев, 65).

Предупреждён: Подберезкин.