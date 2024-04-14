Как тулякам защитить себя от укусов змей: советы минздрава

В апреле в Тульской области начинается сезон активности змей. Он продлится до осенних холодов.

Несколько дней назад гадюки «облюбовали» территорию родника в д. Берники, куда местные жители ходят за водой. Представители минприроды и тульского экзотариума выехали на место, чтобы отловить змей и выпустить их в лес, подальше от людей.

Минздрав Тульской области выпустил короткую памятку, которая поможет защитить себя и своих близких от укусов пресмыкающихся.

Собираясь в лес, поле или на огород, надевайте высокие сапоги и закрытую одежду.

Расчистите дачный участок от высокой травы и завалов мусора на даче.

При укусе змеи нужно обратиться к врачу, оказав пострадавшему первую помощь:

снимите сдавливающую одежду с места укусу, обеспечьте покой,

дайте антигистаминный препарат и обезболивающее,

проследите, чтобы пострадавший пил больше воды.

Категорически запрещено отсасывать яд, трогать место укуса, употреблять спиртное, кофеин и антикоагулянты.

При укусе змеи тулякам окажут помощь в приемном отделении городской больницы скорой медицинской помощи по адресу: ул. Первомайская, д. 13. Жители районов Тульской области в таких случаях следует обращаться в приемные отделения районных больниц.