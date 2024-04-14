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Какие внедорожники не старше 5 лет можно купить в Туле за 2 млн рублей: обзор Myslo
Фото: avito.ru

Какие внедорожники не старше 5 лет можно купить в Туле за 2 млн рублей: обзор Myslo

Представляем новую еженедельную подборку интернет-объявлений!

Больше года мы не обозревали автомобильный рынок Тульской области. Пришло время это исправить! Мы решили выяснить, что может предложить «Авито» туляку, который хочет приобрести не старый внедорожник в хорошем состоянии от первого владельца за сумму, не превышающую 2 млн рублей.

Итак, наши основные критерии помимо цены – прямая продажа, отсутствие проблем с документами, наличие полного привода и возраст – не старше 2019 года выпуска. Усложнив задачу, мы отмели отечественный автопром и получили не более десяти вариантов. Самые интересные – здесь. Поехали!

 

По традиции, начнём с самой низкой цены. За Haval H5 2020 года выпуска с пробегом 82076 км продавец хочет получить 1799000 рублей. У машины двухлитровый бензиновый мотор мощностью 150 л. с., механическая коробка передач и постоянный полный привод.

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Вот что пишет продавец: «Оригинальный ПТС, один владелец, кожаный салон, два комплекта ключей». По данным «Авито», автомобиль не участвовал в ДТП.

 

Столько же стоит пятилетний кроссовер Hyundai Creta. Двигатель полностью аналогичен предыдущему варианту, а вот коробка уже автоматическая. На одометре – 114479 км.

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Комментарий владельца: «Кузов в заводском окрасе (кроме косметического окраса крышки багажника), в «Автотеке» – ДТП в задний бампер и крышку багажника, дилерское обслуживание, после комплексной диагностики – никаких нареканий».

 

Следующий вариант – Nissan Terrano 2019 года выпуска с пробегом 70 тысяч километров. Два литра, 143 «лошади», механическая коробка передач, комплектация Elegance Plus с кондиционером, атермальным остеклением, парктрониками и бортовым компьютером.

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По словам продавца, автомобиль «в безупречном состоянии для 2019 года»: «Любые проверки только приветствуются, состояние приближено к новой машине. Конкурентов на рынке нет, автомобиль до первого реального покупателя».

 

За 1,95 млн рублей можно приобрести Renault Kaptur, который сошёл с конвейера в 2020 году и с тех пор проехал всего 33000 км. У этой машины самый маленький двигатель в нашей подборке – 1,3 л., работающий в паре с вариатором.

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Приличная комплектация Style с камерой заднего вида, системой помощи при старте в гору, датчиками дождя и света. Также в наличии комбинированная обивка салона, мультируль и современная мультимедийная система.

 

Самый дорогой вариант сегодняшнего обзора оказался самым «свежим»: Renault Duster 2021 года выпуска в последнем кузове продаётся за 1969000 рублей. Объём дизельного двигателя – 1,5 л., МКПП,  полный привод.

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Машина не участвовала в ДТП и имеет прозрачную подтвержденную историю пробега с 2022 года. На одометре – 44123 км. Внедорожник прошел комплексную диагностику и полную предпродажную подготовку.

А что вы думаете по поводу ситуации на рынке подержанных автомобилей? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
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