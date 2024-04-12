«За какие грехи мы наказаны?»: жители Пролетарского района недовольны новым светофором

По их словам, увеличился интервал ожидания проезда на улицу Металлургов.

Из-за нового светофора на одном из участков Пролетарского района собираются пробки. Недовольства туляки выразили в местном «Подслушано».

— Хотелось бы обратиться к руководству ЦОДД (центр организации дорожного движения. — Прим. авт.). На пересечении улиц Металлургов — Декабристов многократно увеличился интервал сигнала светофора для проезда по ул. Металлургов. За какие грехи жителям Пролетарского района решили продлить зимние пробки? — написал туляк Всеволод Князев.

Напомним, на пересечении ул. Металлургов и 1-го проезда Металлургов начал работать новый светофор. Его установили давно, но действовать он начал только утром 11 апреля.

Решение об установке нового светофора было обусловлено тем, что на указанном переезде транспортные средства в период ожидания выезда на ул. Металлургов, находясь на трамвайных путях, перекрывали движение трамваям.