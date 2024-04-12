  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «За какие грехи мы наказаны?» Жители Пролетарского района не довольны новым светофором - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«За какие грехи мы наказаны?»: жители Пролетарского района недовольны новым светофором

«За какие грехи мы наказаны?»: жители Пролетарского района недовольны новым светофором

По их словам, увеличился интервал ожидания проезда на улицу Металлургов.

Из-за нового светофора на одном из участков Пролетарского района собираются пробки. Недовольства туляки выразили в местном «Подслушано».

— Хотелось бы обратиться к руководству ЦОДД (центр организации дорожного движения. — Прим. авт.). На пересечении улиц Металлургов — Декабристов многократно увеличился интервал сигнала светофора для проезда по ул. Металлургов. За какие грехи жителям Пролетарского района решили продлить зимние пробки? — написал туляк Всеволод Князев.

Напомним, на пересечении ул. Металлургов и 1-го проезда Металлургов начал работать новый светофор. Его установили давно, но действовать он начал только утром 11 апреля.

Решение об установке нового светофора было обусловлено тем, что на указанном переезде транспортные средства в период ожидания выезда на ул. Металлургов, находясь на трамвайных путях, перекрывали движение трамваям.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:32 0
Другие статьи по темам
Событие
светофорсветофоры
Место
Пролетарский районМеталлурговТула
Жителей Шри-Ланки собираются выдворять из Новомосковска за нарушение миграционного законодательства
Жителей Шри-Ланки собираются выдворять из Новомосковска за нарушение миграционного законодательства
Проверка слуха: на месте «Типографии» и Concert Hall на ул. Ф. Энгельса построят новый ЖК?
Проверка слуха: на месте «Типографии» и Concert Hall на ул. Ф. Энгельса построят новый ЖК?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.