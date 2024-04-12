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Жителей Шри-Ланки собираются выдворять из Новомосковска за нарушение миграционного законодательства

Жителей Шри-Ланки собираются выдворять из Новомосковска за нарушение миграционного законодательства

Новомосковский райсуд рассмотрел административные дела четырех иностранцев.

Молодые люди, являясь гражданами Шри-Ланки, приехали учиться в Тульскую область. Одно время они состояли на миграционном учете. По истечении срока временного пребывания из РФ не выехали, от выезда уклонились.

— Они нарушили требования миграционного законодательства. Пребывают в РФ без виз и миграционной карты. Постановлениями суда от 11 апреля им назначили штраф в 2500 руб. каждому, с выдворением за пределы РФ, — рассказали в объединенной пресс-службе судов. 

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном законом порядке.

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