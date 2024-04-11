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В Туле построят новый корпус Ваныкинской больницы
Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле построят новый корпус Ваныкинской больницы

Что будет со старым корпусом на улице Первомайской? Неизвестно.

В Туле построят новый корпус больницы скорой медицинской помощи. Об этом Myslo сообщили в региональном минздраве. 

– Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился с такой инициативой к президенту. Новый стратегический проект поддержали на федеральном уровне. Он позволит сконцентрировать все виды хирургической помощи жителям Тулы в одном месте и оказывать медицинскую помощь по данному профилю по современным стандартам, – прокомментировали в ведомстве.

В новом учреждении будет 625 коек.

В данный момент неизвестно, где будет построен новый корпус. Вопрос использования площадей больницы скорой помощи на ул. Первомайской, 13 будет решаться после начала строительства нового корпуса – резюмировали в минздраве. 

В 2018 году Ваныкинской больнице исполнилось 110 лет. Учреждение построили на деньги тульского купца Дмитрия Яковлевича Ваныкина. В советские годы больнице присвоили имя Н. А. Семашко, но с 2004 года она вновь носит имя своего основателя.

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сегодня, в 19:12 0
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