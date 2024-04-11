Гуманитарная помощь из Тульской области прибыла в пострадавший от паводка Орск

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульская область одной из первых пришла на помощь жителям Оренбуржья, пострадавшим от весеннего паводка. В кратчайшие сроки был собран гуманитарный груз общим весом 100 тонн: питьевая вода, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

С привлечением авиации МЧС России и военно-транспортной авиации Минобороны посылка была оперативно доставлена в Оренбургскую область. Гуманитарная помощь уже распределена по пунктам временного пребывания, в которых находятся жителей затопленных территорий.

Пресс-служба регионального правительства уточняет, что Тульская область готова при необходимости незамедлительно направить в Оренбургскую область силы и средства для ликвидации последствий подтопления. Оренбуржцы поблагодарили Алексея Дюмина и неравнодушных туляков за помощь.