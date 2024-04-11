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Гуманитарная помощь из Тульской области прибыла в пострадавший от паводка Орск
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Гуманитарная помощь из Тульской области прибыла в пострадавший от паводка Орск

Груз весом 100 тонн был оперативно сформирован по поручению главы региона Алексея Дюмина.

Тульская область одной из первых пришла на помощь жителям Оренбуржья, пострадавшим от весеннего паводка. В кратчайшие сроки был собран гуманитарный груз общим весом 100 тонн: питьевая вода, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

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С привлечением авиации МЧС России и военно-транспортной авиации Минобороны посылка была оперативно доставлена в Оренбургскую область. Гуманитарная помощь уже распределена по пунктам временного пребывания, в которых находятся жителей затопленных территорий.

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Пресс-служба регионального правительства уточняет, что Тульская область готова при необходимости незамедлительно направить в Оренбургскую область силы и средства для ликвидации последствий подтопления. Оренбуржцы поблагодарили Алексея Дюмина и неравнодушных туляков за помощь.

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