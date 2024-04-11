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В Туле начали штрафовать водителей, паркующих машины на газонах
Фото: администрация Тулы

В Туле начали штрафовать водителей, паркующих машины на газонах

После схода снега сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Тулы вышли на профилактические рейды.

С начала сезона возросло жалобы на автохамов поступают из разных районов города – от Зеленстроя до Мясново и от Заречья до Криволучья. Уже составлены  6 административных протоколов. Специалисты управления направили около 100 запросов в ГИБДД для установления владельцев неправильно припаркованных транспортных средств.

Затем протоколы будут отправлены на рассмотрение в административную комиссию, которая вынесет постановление о наложении штрафов. В соответствии с региональным законодательством, сумма взыскания составляет 2000 рублей. В 2023 году за эти нарушения были оштрафованы более 570 туляков.

 

Туляки тоже могут зафиксировать нарушения в своих дворах. Чтобы автохам получил штраф, нужно сделать фото, написать заявление, а затем дать объяснение о выявлении факта незаконной парковки, обязательно с с указанием даты и времени совершения правонарушения. 

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