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Тулячка пожаловалась на отсутствие горячей воды в Ваныкинской больнице
Фото из архива Myslo.

Тулячка пожаловалась на отсутствие горячей воды в Ваныкинской больнице

В минздраве прокомментировали эту ситуацию.

В редакцию Myslo обратилась тулячка, которая в данный момент лежит в гинекологическом отделении Ваныкинской больницы. 

— Лежу в Семашко, в гинекологии. Как утверждают врачи, горячей воды не будет целый месяц. Правильно понимаю, что спасет нас только звонок в минздрав? Или это тоже не факт? — написала женщина в наш бот в телеграм-канале.

Мы направили запрос в региональный минздрав. В ведомстве рассказали, что горячая вода центрального водоснабжения отключена с 9 по 23 апреля в связи с плановыми ежегодными профилактическими работами ресурсоснабжающей организации.

— В комнате гигиены гинекологического отделения обеспечена подача горячей воды из водонагревателя, — сообщили в минздраве.

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