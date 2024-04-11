Тулячка пожаловалась на отсутствие горячей воды в Ваныкинской больнице

Фото из архива Myslo.

В редакцию Myslo обратилась тулячка, которая в данный момент лежит в гинекологическом отделении Ваныкинской больницы.

— Лежу в Семашко, в гинекологии. Как утверждают врачи, горячей воды не будет целый месяц. Правильно понимаю, что спасет нас только звонок в минздрав? Или это тоже не факт? — написала женщина в наш бот в телеграм-канале.

Мы направили запрос в региональный минздрав. В ведомстве рассказали, что горячая вода центрального водоснабжения отключена с 9 по 23 апреля в связи с плановыми ежегодными профилактическими работами ресурсоснабжающей организации.

— В комнате гигиены гинекологического отделения обеспечена подача горячей воды из водонагревателя, — сообщили в минздраве.