  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Житель Курска задушил тулячку и скрывался от следователей 25 лет: дело направили в суд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Житель Курска задушил тулячку и скрывался от следователей 25 лет: дело направили в суд

Житель Курска задушил тулячку и скрывался от следователей 25 лет: дело направили в суд

Об этом сообщает областная прокуратура.

В Туле неоднократно судимый 62-летний житель Курска обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц.

Следствием установлено, что в июле 1999 года обвиняемый вместе со знакомым напал на 24-летнюю знакомую. Мужчины столкнули её через парапет под мост, проходящий над Упой, после чего обвиняемый спустился вниз и принялся душить девушку до тех пор, пока она не потеряла сознание. Еще живую жертву он скинул в реку. Тело погибшей через пару дней обнаружили правоохранители. 

По нашей информации, обвиняемые забрали у своей жертвы ключи от дома и пытались ограбить её родителей и бабушку с дедушкой, но родственники погибшей дали отпор злоумышленникам. 

Дело было раскрыто спустя 25 лет в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет. Подельник обвиняемого избежит уголовной ответственности, так как несколько лет назад скончался.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:53 +3
Другие статьи по темам
Прочее
дела прошлых летуголовное делозадушилскрывалсяТулапрокуратураСледственный комитет
 
Тулячка пожаловалась на отсутствие горячей воды в Ваныкинской больнице
Тулячка пожаловалась на отсутствие горячей воды в Ваныкинской больнице
Как будут работать тульские музеи в майские праздники
Как будут работать тульские музеи в майские праздники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.