Стадион «Арсенал» оснастят антитеррористическим оборудованием

Фото из архива Myslo

Общая сумма соответствующего госконтракта – около 7 млн рублей. Он будет оплачен из средств регионального бюджета.

На портале «РосТендер» опубликованы документы о закупке двух устройств защиты от взрыва (432000 рублей за единицу), семи устройств обнаружения запрещённых веществ (599000 рублей за единицу).

Также планируется закупить шесть металлодетекторов. Этим оборудованием планируется оснастить стадион «Арсенал». Общая сумма закупки – более 7 млн рублей. Срок размещения заявок истекает 10-11 апреля.

Заказчик поставки – ГУ ТО «Управление спортивными сооружениями».

Представители фанатского сообщества задаются вопросом: как стадион ранее допускался к работе без этих устройств?

«После августовских проблем клуб с бюджетом под миллиард не смог найти 5 миллионов и на играх без зрителей и бесплатных абонементах очевидно потеряет больше. Даже после всего этого клуб не смог найти 5 миллионов нигде, кроме бюджета области, уйдя в процедуру конкурсов и госзакупок по 44-ФЗ», – комментирует ситуацию информационно-развлекательный канал болельщиков ПФК «Арсенал» (орфография и стиль сохранены - прим. редактора).