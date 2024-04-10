В Кимовске коммерсантов, чиновника и инженера осудили за аферу на 12 млн рублей

Фото из архива Myslo

Кимовский районный суд признал виновными в совершении преступлений трёх руководителей коммерческих организаций, кадастрового инженера и бывшего заместителя главы администрации района.

В январе 2022 года бывший чиновник подписал документы о приёмке работ по погрузке и вывозу мусора с несанкционированной свалки, расположенной рядом с д. Каменка. Из-за этого бюджет района лишился почти 12,4 млн рублей.

В ходе следствия выяснилось, что эти деньги были похищены руководителями трёх подрядных организаций, которые привлекли к афере кадастрового инженера, занизившего показатели площади свалки и объёма вывезенных отходов. Эти действия позже были квалифицированы судом как халатность и мошенничество.

Коммерсанты получили от 1 года до 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, кадастровый инженер был осужден на 1 год условно, бывшему чиновнику суд назначил штраф в 350 тыся рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.