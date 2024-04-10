  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Кимовске коммерсантов, чиновника и инженера осудили за аферу на 12 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Кимовске коммерсантов, чиновника и инженера осудили за аферу на 12 млн рублей
Фото из архива Myslo

В Кимовске коммерсантов, чиновника и инженера осудили за аферу на 12 млн рублей

В такую сумму оценили ущерб от фиктивных работ по ликвидации незаконной свалки.

Кимовский районный суд признал виновными в совершении преступлений трёх руководителей коммерческих организаций, кадастрового инженера и бывшего заместителя главы администрации района.

В январе 2022 года бывший чиновник подписал документы о приёмке работ по погрузке и вывозу мусора с несанкционированной свалки, расположенной рядом с д. Каменка. Из-за этого бюджет района лишился почти 12,4 млн рублей.

В ходе следствия выяснилось, что эти деньги были похищены руководителями трёх подрядных организаций, которые привлекли к афере кадастрового инженера, занизившего показатели площади свалки и объёма вывезенных отходов. Эти действия позже были квалифицированы судом как халатность и мошенничество.

Коммерсанты получили от 1 года до 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, кадастровый инженер был осужден на 1 год условно, бывшему чиновнику суд назначил штраф в 350 тыся рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 19:41 0
Другие статьи по темам
Событие
судштрафмошенничествопреступление
Место
Тульская областьКимовск
В Кондуках планируют сделать пляж с волейбольной площадкой
В Кондуках планируют сделать пляж с волейбольной площадкой
Стадион «Арсенал» оснастят антитеррористическим оборудованием
Стадион «Арсенал» оснастят антитеррористическим оборудованием
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.