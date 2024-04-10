Погода в Туле 11 апреля: тепло и без осадков

Фото из архива Myslo

В четверг в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер западный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью — от +7 до +12 градусов, днём значительно теплее — от +21 до +26. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.