Погода в Туле 11 апреля: тепло и без осадков

В четверг в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер западный, до 10 метров в секунду.
Температура ночью — от +7 до +12 градусов, днём значительно теплее — от +21 до +26. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.
Синоптики обещают умеренный западный ветер.
В четверг в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер западный, до 10 метров в секунду.
Температура ночью — от +7 до +12 градусов, днём значительно теплее — от +21 до +26. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.
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