  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 11 апреля: тепло и без осадков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 11 апреля: тепло и без осадков
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 11 апреля: тепло и без осадков

Синоптики обещают умеренный западный ветер.

В четверг в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер западный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью — от +7 до +12 градусов, днём значительно теплее — от +21 до +26. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст. 

2.jpg

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 07:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
Тульская областьТула
 
В южной части Тулы частично отключат холодную воду
В южной части Тулы частично отключат холодную воду
Туляки сообщают о громких хлопках утром 11 апреля
Туляки сообщают о громких хлопках утром 11 апреля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.