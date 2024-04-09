Паводок-2024: в Тульской области 12 мостов остаются под водой

По состоянию на 17.30 9 апреля освободился от воды низководный мост в пос. Григорьевское Ясногорского района. На контроле остаются подтопления 12 низководных мостов в 6 муниципалитетах:
- р. Ока, н. п. Николо-Гастунь Белевского района,
- р. Ока, н. п. Чекалин, Мишнево и Матюхинский Суворовского района,
- р. Упа, н. п. Болотское, Слобода и Павловское Одоевского района,
- р. Упа, н. п. Орлово и Никольское Щекинского района,
- р. Упа, н. п. Берники, Мерлинова, г. Тула,
- р. Упа, н. п. Старое Берковое Дубенского района.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области. Помните, во время весеннего половодья запрещено:
- подходить близко к водоёмам,
- передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,
- собираться на мостах, плотинах и запрудах.
Помните! Всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни. Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, расскажите детям о правилах поведения в период паводка. Будьте бдительны! О подтоплениях и угрозе их возникновения сообщайте в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 и 112.