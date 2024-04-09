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Паводок-2024: в Тульской области 12 мостов остаются под водой
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Паводок-2024: в Тульской области 12 мостов остаются под водой

Сотрудники МЧС России напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности.

По состоянию на 17.30 9 апреля освободился от воды низководный мост в пос. Григорьевское Ясногорского района. На контроле остаются подтопления 12 низководных мостов в 6 муниципалитетах:

  • р. Ока, н. п. Николо-Гастунь Белевского района,
  • р. Ока, н. п. Чекалин, Мишнево и Матюхинский Суворовского района,
  • р. Упа, н. п. Болотское, Слобода и Павловское Одоевского района,
  • р. Упа, н. п. Орлово и Никольское Щекинского района,
  • р. Упа, н. п. Берники, Мерлинова, г. Тула,
  • р. Упа, н. п. Старое Берковое Дубенского района.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области. Помните, во время весеннего половодья запрещено:

  • подходить близко к водоёмам,
  • передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,
  • стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,
  • собираться на мостах, плотинах и запрудах.

Помните! Всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни. Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, расскажите детям о правилах поведения в период паводка. Будьте бдительны! О подтоплениях и угрозе их возникновения сообщайте в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 и 112.

Сюжет: Паводок в Тульской области - 2024
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