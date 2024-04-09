Паводок-2024: в Тульской области 12 мостов остаются под водой

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По состоянию на 17.30 9 апреля освободился от воды низководный мост в пос. Григорьевское Ясногорского района. На контроле остаются подтопления 12 низководных мостов в 6 муниципалитетах:

р. Ока, н. п. Николо-Гастунь Белевского района,

р. Ока, н. п. Чекалин, Мишнево и Матюхинский Суворовского района,

р. Упа, н. п. Болотское, Слобода и Павловское Одоевского района,

р. Упа, н. п. Орлово и Никольское Щекинского района,

р. Упа, н. п. Берники, Мерлинова, г. Тула,

р. Упа, н. п. Старое Берковое Дубенского района.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области. Помните, во время весеннего половодья запрещено:

подходить близко к водоёмам,

передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,

стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,

собираться на мостах, плотинах и запрудах.

Помните! Всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни. Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, расскажите детям о правилах поведения в период паводка. Будьте бдительны! О подтоплениях и угрозе их возникновения сообщайте в Единую службу спасения по телефонам 01, 101 и 112.