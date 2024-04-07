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В Тульской области пройдет антинаркотическая операция «Чистое поколение»
Фото Артема Жильцова.

В Тульской области пройдет антинаркотическая операция «Чистое поколение»

Правоохранители проведут комплекс мероприятий.

С 8 по 17 апреля в Тульской области будет проходить первый этап Всероссийской антинаркотической операции «Чистое поколение — 2024». 

Ее цель — предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в незаконный оборот наркотиков и др. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Правоохранители, органы исполнительной власти, а также местного самоуправления проведут комплекс мероприятий: проверят места массового пребывания несовершеннолетних, досуговые и торговые учреждения, жилой сектор, объекты транспорта и т. п.

В каждом муниципальном образовании пройдут спортивные, просветительские и профилактические мероприятия, направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни.

Если знаете о фактах распространения или потребления наркотиков, сообщайте по телефонам экстренной службы 102, 112 или по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Тульской области — (4872) 32-22-85.

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