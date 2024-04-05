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На кладбищах Тулы проводят комплексную уборку
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На кладбищах Тулы проводят комплексную уборку

В сутки с территории погостов вывозят от 40 до 80 кубометров мусора.

В Туле проводится комплексная уборка на всех кладбищах города и сельских территорий после зимы в рамках месячника чистоты. 

Как сообщает администрация города, большой объем работ выполняют бригады на 1, 2, 3, 4 и 5-м, а также Всехсвятском кладбищах. 

— Сейчас в сутки с территории кладбищ вывозят от 40 до 80 кубометров мусора. Кроме этого, весной мы приводим в порядок дороги: делаем локальный ремонт, отсыпаем дороги щебнем, — рассказал Юрий Терехов, директор МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения».

В сезон на территориях кладбищ запланированы акарицидная обработка, установка в шаговой доступности к каждому участку бочек с водой и мусорных контейнеров, завоз воды, удаление очагов произрастания борщевика. Продолжат и работы по опиловке и удалению деревьев.

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