Туляк купил курагу, а она оказалась просроченной: дело дошло до суда

Привокзальный районный суд рассмотрел иск туляка Александра Шатева к АО «Тандер» о взыскании компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.

Истец заявил, что 21 ноября 2023 года он за 83 рубля 99 копеек приобрел в магазине «Магнит» курагу. Уже дома, попробовав товар, мужчина заподозрил, что срок годности кураги истек. Его догадка подтвердилась после того, как он внимательно изучил срок годности на упаковке: товар необходимо было употребить до 21 октября.

Александр отправился в суд и попросил взыскать компенсацию морального вреда 20 000 рублей, стоимость расходов на оплату юридических услуг 7500 рублей, штраф 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.



Решением суда требования туляка удовлетворены частично: с АО «Тандер» взысканы компенсация морального вреда 2000 рублей, штраф 1000 рублей, расходы по оплате юридических услуг 3000 руб.



