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Следующая неделя начнется с июньского тепла
Фото Алексея Пирязева.

Следующая неделя начнется с июньского тепла

Воздух прогреется до 20 градусов.

Похолодание, которое стартовало накануне в Центральной России, будет непродолжительным. По данным синоптиков погодного центра «Фобос», новая неделя начнется с июньского тепла и 20-градусных температур.

Осадков не ожидается.

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сегодня, в 12:41 +4
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