Следующая неделя начнется с июньского тепла

Похолодание, которое стартовало накануне в Центральной России, будет непродолжительным. По данным синоптиков погодного центра «Фобос», новая неделя начнется с июньского тепла и 20-градусных температур.
Осадков не ожидается.
Воздух прогреется до 20 градусов.
Похолодание, которое стартовало накануне в Центральной России, будет непродолжительным. По данным синоптиков погодного центра «Фобос», новая неделя начнется с июньского тепла и 20-градусных температур.
Осадков не ожидается.
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