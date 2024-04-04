Следующая неделя начнется с июньского тепла

Фото Алексея Пирязева.

Похолодание, которое стартовало накануне в Центральной России, будет непродолжительным. По данным синоптиков погодного центра «Фобос», новая неделя начнется с июньского тепла и 20-градусных температур.

Осадков не ожидается.