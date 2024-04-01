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В Тульской области стартовал прием заявлений в первый класс
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области стартовал прием заявлений в первый класс

После подачи заявление будет обработано образовательным учреждением, а статус рассмотрения заявления можно увидеть в личном кабинете.

Приемная кампания по зачислению детей в первый класс проходит в два этапа:

  • с 1 апреля до 30 июня заявления могут подать граждане, проживающие на закрепленной за школой территории, а также имеющие внеочередное, первоочередное и преимущественное право;
  • с 6 июля до 5 сентября — граждане, не проживающие на закрепленной территории.

Информация о закреплении образовательных организаций за территориями и о количестве мест в первых классах размещена на официальных сайтах образовательных организаций и комитетов по образованию.

Запись в школу проводится через портал Госуслуг. Для подачи необходима подтвержденная учетная запись.

Родителям нужно пройти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form, заполнить электронное заявление и отправить его. 

После подачи оно будет обработано образовательным учреждением, а статус рассмотрения заявления можно увидеть в личном кабинете.

После принятия заявления родителям необходимо принести оригиналы и копии документов в образовательную организацию до 30 июня.

Зачисление в образовательную организацию будет осуществляться
с 1 июля в течение трех рабочих дней.

Во вторую волну зачисления — после принятия заявления — следует принести оригиналы и копии документов в образовательную организацию до 5 сентября. Зачисление в образовательную организацию будет осуществляться в течение пяти рабочих дней после предоставления документов.

Образовательная организация может отказать в приёме только в случае, если свободные места закончились.

Горячая линия минобра по зачислению в первый класс: 8 (4872) 22-40-32.

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