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Опрос: 1 апреля коллег разыгрывает каждый восьмой туляк
Фото: https://ru.freepik.com.

Опрос: 1 апреля коллег разыгрывает каждый восьмой туляк

Решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый.

Шутки и розыгрыши на работе считает уместными каждый второй. Таковы результаты опроса, который провел портал SuperJob.

62% опрошенных считают, что юмор скорее помогает в рабочем процессе. Розыгрыши коллег 1 апреля устраивает каждый восьмой (13%). Решается подшутить над руководителем лишь каждый десятый. Становились объектом подколов на работе 1 апреля 18% опрошенных.

Мужчины более лояльны к юмору на работе, чаще разыгрывают сослуживцев и сами становятся объектом шуток 1 апреля.

Горожане до 34 лет чаще шутят над коллегами, но не над руководством. Начальников не боятся разыгрывать сотрудники старше 45 лет.
 

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