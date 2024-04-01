Парк начало затапливать еще в выходные. В субботу подтопленными оказались пешеходные дорожки рядом с входной группой. После теплых выходных Тулица разлилась еще больше! Вот как теперь выглядит парк в Баташах.
Туляки показали на фото затопленный Баташевский сад
Река Тулица вышла из берегов и затопила парк.
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