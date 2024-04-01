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Туляки показали на фото затопленный Баташевский сад

Туляки показали на фото затопленный Баташевский сад

Река Тулица вышла из берегов и затопила парк.

Парк начало затапливать еще в выходные. В субботу подтопленными оказались пешеходные дорожки рядом с входной группой. После теплых выходных Тулица разлилась еще больше! Вот как теперь выглядит парк в Баташах.

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Сюжет: Паводок в Тульской области - 2024
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сегодня, в 10:20 +3
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