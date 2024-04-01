  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Мария Панюкова из Новомосковска стала участницей вокального проекта «Голос. Уже не дети»  - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
По итогам зимы Тульская область поднялась на 63-ю строчку в экологическом рейтинге
Фото Дмитрия Дзюбина.

По итогам зимы Тульская область поднялась на 63-ю строчку в экологическом рейтинге

В тройке лидеров — Москва, Тамбовская и Мурманская области.

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам зимы 2023-2024.

Десятка лидеров выглядит так:

  1. Москва.
  2. Тамбовская область.
  3. Мурманская область.
  4. Республика Алтай.
  5. Кабардино-Балкарская Республика.
  6. Калужская область.
  7. Курская область.
  8. Чувашская Республика.
  9. Костромская область.
  10. Чукотский АО.

Десятка аутсайдеров:

  • Новосибирская область;
  • Орловская область;
  • Иркутская область;
  • Приморский край;
  • Еврейская АО;
  • Омская область;
  • Красноярский край;
  • Челябинская область;
  • Забайкальский край;
  • Свердловская область.

Тульская область оказалась на 63-м месте. По сравнению с предыдущим рейтингом наш регион поднялся на пять строчек.

Среди критериев рейтинга — степень влияния промышленности на экологическую обстановку, социально-экологический и природоохранный индексы.

Полный рейтинг:

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 17:29 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
зеленый патрульэкологический рейтинг

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За попытку сжечь тещу туляк отправится на 9 лет в колонию строгого режима
За попытку сжечь тещу туляк отправится на 9 лет в колонию строгого режима
Tele2 проведет ребрендинг
Tele2 проведет ребрендинг
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.