По итогам зимы Тульская область поднялась на 63-ю строчку в экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам зимы 2023-2024.
Десятка лидеров выглядит так:
- Москва.
- Тамбовская область.
- Мурманская область.
- Республика Алтай.
- Кабардино-Балкарская Республика.
- Калужская область.
- Курская область.
- Чувашская Республика.
- Костромская область.
- Чукотский АО.
Десятка аутсайдеров:
- Новосибирская область;
- Орловская область;
- Иркутская область;
- Приморский край;
- Еврейская АО;
- Омская область;
- Красноярский край;
- Челябинская область;
- Забайкальский край;
- Свердловская область.
Тульская область оказалась на 63-м месте. По сравнению с предыдущим рейтингом наш регион поднялся на пять строчек.
Среди критериев рейтинга — степень влияния промышленности на экологическую обстановку, социально-экологический и природоохранный индексы.
Полный рейтинг: