По итогам зимы Тульская область поднялась на 63-ю строчку в экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам зимы 2023-2024.

Десятка лидеров выглядит так:

Десятка аутсайдеров:

Тульская область оказалась на 63-м месте. По сравнению с предыдущим рейтингом наш регион поднялся на пять строчек.