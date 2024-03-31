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Погода в Туле: до +21°С, и это не шутка!
Фото Дмитрия Дзюбина.

Погода в Туле: до +21°С, и это не шутка!

Прогноз составлен по данным Тульского гидрометцентра.

В Тульской области 1 апреля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днем +16…+21 °С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

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сегодня, в 07:09 +5
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