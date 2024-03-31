В Тульском музее оружия презентуют книгу гравера-виртуоза Олега Семёнова

5 апреля в 16.00 в Тульском государственном музее оружия состоится встреча с Олегом Сергеевичем Семёновым, известным тульским художником-оружейником, гравером-виртуозом, автором новой книги «Набор гравера „Начало большого пути“». 6+

После презентации книги автор проведет мастер-класс, который, возможно, станет отправной точкой в будущее для его участников. В мероприятии примут участие коллеги автора — известные тульские оружейники.

Олег Сергеевич Семенов — коренной туляк, посвятивший оружейному искусству более 45 лет. Окончил Тульскую детскую художественную школу им. Поленова, Школу оружейного мастерства при Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия, Тульский политехнический институт по специальности «инженер-механик».

Член Творческого союза «Гильдия мастеров-оружейников», Творческого союза художников России и Международной федерации художников.

Участник федеральных, региональных оружейных и художественных выставок, в том числе в Оружейной Палате Московского Кремля, в Тульском государственном музее оружия и других. Работы мастера находятся в фондах Оружейной Палаты, Тульском музее оружия и частных собраниях.

Музей оружия гордится, что в его всемирно известной экспозиции представлены уникальные изделия талантливого мастера:

механическая игрушка для взрослых — нож на подставке «Золотая рыбка»;

кинжал на подставке «Vivat Король!»;

кинжал «Омар Хайям».

Олег Семёнов — Государственный эксперт по культурным ценностям.

Награды:

• Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации «За большой вклад в развитие культуры».

• Медаль Тульской области «300-летие начала государственного оружейного производства в г. Туле».

• Большой знак Ордена Франца Петровича Бирбаума, Мемориальный фонд Фаберже.

• Большой знак Ордена «Карл Фаберже — Придворный Ювелир», Мемориальный фонд Фаберже.

• Орден «За заслуги», Гильдия мастеров-оружейников.

Также Олег Сергеевич — автор трёх книг по гравировке, нескольких специализированных статей, которые будут представлены на персональной книжно-иллюстративной выставке.