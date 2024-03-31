  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Тульском музее оружия презентуют книгу гравера-виртуоза Олега Семёнова - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульском музее оружия презентуют книгу гравера-виртуоза Олега Семёнова

В Тульском музее оружия презентуют книгу гравера-виртуоза Олега Семёнова

После презентации «Набор гравера «Начало большого пути» автор проведет мастер-класс.

5 апреля в 16.00 в Тульском государственном музее оружия состоится встреча с Олегом Сергеевичем Семёновым, известным тульским художником-оружейником, гравером-виртуозом, автором новой книги «Набор гравера „Начало большого пути“». 6+

После презентации книги автор проведет мастер-класс, который, возможно, станет отправной точкой в будущее для его участников. В мероприятии примут участие коллеги автора — известные тульские оружейники.

Олег Сергеевич Семенов — коренной туляк, посвятивший оружейному искусству более 45 лет. Окончил Тульскую детскую художественную школу им. Поленова, Школу оружейного мастерства при Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия, Тульский политехнический институт по специальности «инженер-механик».

Член Творческого союза «Гильдия мастеров-оружейников», Творческого союза художников России и Международной федерации художников. 
Участник федеральных, региональных оружейных и художественных выставок, в том числе в Оружейной Палате Московского Кремля, в Тульском государственном музее оружия и других. Работы мастера находятся в фондах Оружейной Палаты, Тульском музее оружия и частных собраниях. 

Музей оружия гордится, что в его всемирно известной экспозиции представлены уникальные изделия талантливого мастера:

  • механическая игрушка для взрослых — нож на подставке «Золотая рыбка»;
  • кинжал на подставке «Vivat Король!»;
  • кинжал «Омар Хайям».

Олег Семёнов — Государственный эксперт по культурным ценностям. 
Награды: 
• Почетная грамота Министерства культуры Российской Федерации «За большой вклад в развитие культуры». 
• Медаль Тульской области «300-летие начала государственного оружейного производства в г. Туле». 
• Большой знак Ордена Франца Петровича Бирбаума, Мемориальный фонд Фаберже.
• Большой знак Ордена «Карл Фаберже — Придворный Ювелир», Мемориальный фонд Фаберже.
• Орден «За заслуги», Гильдия мастеров-оружейников. 

Также Олег Сергеевич — автор трёх книг по гравировке, нескольких специализированных статей, которые будут представлены на персональной книжно-иллюстративной выставке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 22:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
презентация книги
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В магазине на ул. Болдина нашли 390 пачек нелегального табака
В магазине на ул. Болдина нашли 390 пачек нелегального табака
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.