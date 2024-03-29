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В Туле «автосвин» выбросил мешки с мусором на обочину дороги: его ждёт штраф

В Туле «автосвин» выбросил мешки с мусором на обочину дороги: его ждёт штраф

Привлечь мужчину к ответственности помогли записи с камер видеонаблюдения.

Специалисты городского управления по административно-техническому надзору выявляют нарушителей Правил благоустройства. Накануне, 28 марта, на пересечении ул. Вяземской и Демидовской Плотины владелец автомобиля Datsun оставил на обочине мешки с мусором. Свинство попало в объектив камеры наблюдения – мужчине направили уведомление о явке для составления административного протокола.

В соответствии с региональным законодательством, запрещается складирование отходов на территории вне специально отведенных мест. Нарушение Правил благоустройства  наказывается штрафом – физическим лицам придётся заплатить от 2000 до 5000 рублей, должностным лицам – от 20 до 50 тысяч рублей, а юрлицам – от 200 до 450 тысяч рублей.

Сотрудники УАТН просят туляков сообщать обо всех подобных фактах. Видео с указанием места, даты и времени съёмки можно отправить на электронную почту: [email protected] или обратиться по телефону 56-01-28.

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